Vlahovic, c’è una statistica sui gol che spaventa il Milan

Vlahovic in questa stagione è tornato alla ribalta a suon di gol. Il centravanti ha dalla sua una caratteristica particolare, quella di colpire soprattutto contro le big: Inter e Napoli nella stagione passata, Juventus e Lazio in quella in corso.

Il giocatore non ha ancora segnato al Milan, statistica che la squadra di Pioli spera di confermare anche nella giornata di oggi.