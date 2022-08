Vicenza Milan, raggio di sole De Ketelaere: la sua gara

Charles De Ketelaere assaggia per la prima volta la maglia del Milan in amichevole contro il Vicenza. Ecco com’è andata

Primi minuti in maglia Milan per Charles De Ketelaere contro il Vicenza. Il talento belga ha fatto il suo esordio nell’amichevole del Menti al minuto 75, subentrando a Brahim Diaz sulla trequarti. Un raggio di sole nella tempesta che si sarebbe scatenata di lì a poco.

Prime giocate e un tiro fuori di poco per far subito scaldare i tifosi rossoneri. Oggi contro la Pergolettese più spazio per lui, in attesa magari di una chance già sabato prossimo contro l’Udinese.