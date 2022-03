Comincia male l’avventura in Viareggio Cup per il Milan Primavera Femminile. Le rossonere vengono sconfitte dal Brondby

Il Milan Primavera Femminile parte con una sconfitta in Viareggio Cup. Nella prima giornata del girone 1, le rossonere vengono sconfitte per 1-2 dalle danesi del Brondby. Non basta la rete di Premoli.

Prossimo appuntamento sabato 19 marzo alle ore 11:00 contro l’Apia Leichhardt a Lido di Camaiore.