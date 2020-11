Verso Milan-Verona: come arrivano le due squadra all’appuntamento

Verso Milan-Verona: ecco come arrivano le due squadre all’appuntamento valido per la settima giornata di Serie A

Domenica 8 novembre, alle ore 20:45, i rossoneri scenderanno in campo contro il Verona a San Siro in un match valido per la settima giornata di Serie A. Sarà una prova di maturità decisiva per gli uomini di Pioli. La brutta sconfitta in Europa League rimediata contro il Lille infatti ha interrotto la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi e ora rischia di minare la salute mentale di Romagnoli e compagni. Era dalla gara contro il Genoa prima del lockdown che il Diavolo non incappava in una sconfitta.

Conquistando i tre punti all’ultima gara di campionato prima di una nuova sosta per le Nazionali, i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il primo posto in classifica e darebbero dimostrazione di grande carattere. A San Siro però arriva un Hellas Verona certamente non inerme: i clivensi vengono da una tonda vittoria contro il Benevento (per 3-1) e ricoprono attualmente il settimo posto in classifica, a soli 5 punti di distanza dal Milan.