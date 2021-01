Verso Milan-Torino: ultime e probabili formazioni della gara in programma domani sera e valida per la diciassettesima giornata di Serie A

MILAN – Solita conta dei superstiti per mister Pioli, che anche per questa gara dovrà fare a meno di molti titolari. In difesa, a protezione di Donnarumma, si vedranno i soliti Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana torna Tonali, che ha scontato la squalifica, al fianco di Kessie. Davanti unica punta Leao. Alle spalle del portoghese agiranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge.

TORINO – Giampaolo dovrebbe optare per un 3-5-2. A protezione di Sirigu agirà il terzetto difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Singo e Rodriguez sulle fasce, con Lukic, Rincon e Linetty al centro del reparto. In attacco spazio al tandem Belotti-Verdi, con Zaza pronto a subentrare dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez, Tonali, Kessiè, Castllejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Sirigu, Izzo, Bremer, Lyanco, Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Rodriguez, Belotti, Verdi. All.: Giampaolo.