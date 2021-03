Verso Milan-Sampdoria: Pioli sorride a metà, ecco il motivo

Verso Milan-Sampdoria: Stefano Pioli può sorridere per il recupero di Ante Rebic, ma potrebbe perdere Brahim Diaz

Il Milan sabato affronterà la Sampdoria nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Stefano Pioli recupera a pieno organico Ante Rebic. Ridotta la squalifica, il croato ha smaltito il problema all’anca e per questo motivo ci sarà contro i blucerchiati.

Stando a quanto riporta, però, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico rossonero potrebbe perdere Brahim Diaz: lo spagnolo è rimasto ai box in Nazionale contro la Repubblica Ceca per un problema alla pianta del piede. La sua presenza contro la formazione di Ranieri sarebbe in dubbio.