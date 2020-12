Verso Milan Lazio, un tabù da sfatare prima di Natale

Il Milan non ha una tradizione positiva con l’ultima gara dell’anno. L’anno scorso arrivò la batosta contro l’Atalanta

Il Milan non ha una tradizione positiva con l’ultima gara dell’anno. Soltanto in due occasioni, considerando l’ultima sfida dell’anno solare, il Milan è riuscito a conquistare i tre punti. Per il resto tre pareggi e ben tre sconfitte.

L’anno scorso arrivò una batosta contro l’Atalanta per cinque a zero. Nacque proprio in quel frangente la forte volontà di puntare su Zlatan Ibrahimovic.