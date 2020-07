Verso Milan-Juve: le soluzioni di Sarri in vista di martedì

Il tecnico bianconero si avvicina alla sfida di San Siro di martedì sera dovendosi preoccupare di sostituire gli squalificati De Ligt e Dybala

Nonostante la vittoria in carrozza, il 200° Derby della Mole porta con sé degli strascichi importanti per la Juventus in vista della prossima sfida di martedì in casa del Milan.

Contro i rossoneri, infatti, mancheranno De Ligt e Dybala, diffidati e ammoniti nel corso della sfida contro il Torino e dunque squalificati nella partita di San Siro. Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, avrebbe già individuato i due sostituti; in difesa la scelta è facile; con le assenze di Chiellini e Demiral, l’unico centrale disponibile è Daniele Rugani. In attacco la scelta è più complessa ma alla fine Sarri dovrebbe scegliere Higuain al centro dell’attacco, modificando in parte l’atteggiamento della sua linea offensiva rispetto a quanto visto nelle ultime uscite.