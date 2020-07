Verso Milan-Juve: il pronostico dei due giornalisti-tifosi

Andrea Longoni e Luca Momblano, giornalisti di TL rispettivamente milanista e juventino, hanno fatto il loro pronostico su Milan-Juve

Milan-Juve è sempre un match importante ed affascinante anche se, come ormai capita da qualche anno, in palio non c’è lo Scudetto, o almeno non da parte rossonera. Questo sarà il quarto confronto stagionale, il secondo a San Siro.

I giornalisti di Telelombardia, Andrea Longoni e Luca Momblano hanno fatto il pronostico sulla sfida di questa sera attraverso un video su Youtube. Per il milanista Longoni, la sfida terminerà 1-1 mentre per lo juventino Momblano, finirà 1-3 per i bianconeri. Su una cosa però entrambi sono d’accordo; l’esito dell’incontro potrà essere deciso dal duello sulla fascia Theo Hernandez vs. Juan Cuadrado.