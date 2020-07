Verso Milan-Juve: i bianconeri sono arrivati a Milano

La Juve è arrivata a Milano poco dopo l’ora di pranzo in vista della sfida di questa sera a San Siro contro i rossoneri di Pioli

Il Covid-19 ha modificato molte delle abitudini delle squadre, soprattutto in ragione di un calendario così serrato come quello attuale per concludere la Serie A entro il 2 agosto come previsto.

Una delle abitudini che ormai è stata accantonata, riguarda le trasferte delle squadre, che ormai non avvengono più il giorno prima ma direttamente il giorno della partita (salvo per trasferte lunghe, vedi il Milan a Lecce, ndr). In vista della sfida di questa sera, i 23 convocati di Maurizio Sarri per la Juve sono arrivati a Milano poco dopo l’ora di pranzo. Nel pomeriggio è prevista la riunione tecnica e poi il trasferimento a San Siro dove stasera affronteranno il Milan.