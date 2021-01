Verso Milan-Atalanta, i precedenti tra Pioli e Gasperini

Verso Milan-Atalanta: ecco i precedenti in campionato tra il tecnico rossonero Pioli e l’allenatore nerazzurro Gasperini

Milan-Atalanta, in programma sabato alle 18:00, sarà un match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Sulle panchine si affronteranno Stefano e Pioli e Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato dai dati Opta, il tecnico rossonero ha vinto sei delle 14 sfide da allenatore in Serie A con l’avversario (4N, 4P): con un altro successo, quello dell’Atalanta diventerebbe l’allenatore più battuto dall’attuale tecnico del Milan in Serie A (sei vittorie al momento anche contro Mihajlovic e Donadoni). Stefano Pioli ha vinto sette delle 17 partite da allenatore in Serie A contro l’Atalanta: completano cinque pareggi e altrettante sconfitte.

Bilancio in equilibrio per Gasperini da allenatore contro il Milan in Serie A: sette successi e altrettanti sconfitte – completano otto pareggi.