Verso Atalanta-Milan: precedenti e statistiche tra le due formazioni

Verso Atalanta-Milan: ecco alcuni precedenti e statistiche riguardanti il match di stasera tra nerazzurri e rossoneri

120º confronto in Serie A tra Atalanta e Milan: bilancio in favore dei rossoneri per 51 successi contro i 25 nerazzurri – completano 43 pareggi. L’Atalanta potrebbe vincere entrambe le gare stagionali in Serie A contro il Milan per la terza volta della sua storia dopo il 1940/41 e il 2007/08.

I rossoneri hanno ottenuto soltanto un successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’Atalanta (6N, 4P): un 3-1 esterno nel febbraio 2019, con Gennaro Gattuso in panchina.

Fonte: Opta