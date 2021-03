Verona-Milan, grande occasione per un giovane della Primavera

I numerosi infortuni, soprattutto nel reparto avanzato del Milan, hanno obbligato Stefano Pioli ha scommettere su un giovanissimo

I numerosi infortuni, soprattutto nel reparto avanzato del Milan, hanno obbligato Stefano Pioli ha scommettere su Roback, giovane attaccante della Primavera. Il ragazzo di Federico Giunti domani contro il Verona partirà dalla panchina, ma è molto probabile che entri in campo nella ripresa.

In avanti ci sarà soltanto Rafael Leao, mentre Ibra, Mandzukic e Rebic non saranno a disposizione. Anche Hauge dovrebbe partire titolare lungo la corsia di sinistra, lasciando il solo Roback come alternativa a partita in corso.