Verona Milan, Fonseca rischia tutto: decisone presa su Theo Hernandez. Nonostante le buone impressione della settimana sarà panchina

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, Verona Milan di questa sera vedrà Theo Hernandez sedersi inizialmente in panchina. La decisione è ormai presa da parte di Paulo Fonseca che dunque si affiderà come contro il Genoa a Jimenez.

Il giornale parla di un ‘rischiatutto’ da parte dell’allenatore portoghese che si gioca tanto contro l’Hellas, e non solo a livello di classifica.