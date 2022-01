Verona Milan femminile: ballottaggio Selimhodzic-Thrige a centrocampo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato il Milan femminile affronta l’Hellas Verona nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. A centrocampo mancheranno sia Jane che Grimshaw (quest’ultima out per un problema muscolare).

Come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, vi sarebbe forte ballottaggio tra Thrige Andersen e Selimhodzic per sostituire la scozzese. Occhio anche all’idea Agard, ruolo in cui ha già disputato qualche partita.