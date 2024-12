Verona Milan, Caressa spiega: «I dati non mentono, lui il migliore in campo dei rossoneri»

Verona Milan, Fabio Caressa, noto giornalista, ha indicato in Alex Jimenez il migliore in campo dei rossoneri venerdì sera

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato in questo modo di Verona-Milan. L’analisi:

PAROLE – «Contro il Verona Jimenez in fase offensiva è stato 1° per: tocchi in area, passaggi nel terzo offensivo, cross, conduzioni in progresso. In fase difensiva vinto più duelli di tutti, fatto più duelli di tutti, recuperato più palle di tutti e fatto più pressioni di tutti».