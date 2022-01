Venezia Milan, arbitra Irrati: i precedenti con i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro del match tra Venezia e Milan. Ecco i precedenti del fischietto di Pistoia con i rossoneri

Massimiliano Irrati dirigerà il match del Milan contro il Venezia. Si tratterà del 12° incrocio in carriera per il fischietto della sezione di Pistoia con i rossoneri.

Il bilancio recita 6 vittorie, 3 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione non ha ancora arbitrato la squadra di Pioli, l’ultimo precedente risale alla sconfitta contro la Juventus per 1-3 della scorsa stagione..