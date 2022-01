Venezia, il Covid colpisce: quattro positivi in squadra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia ha comunicato la presenza di quattro positivi al Covid all’interno del gruppo squadra

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia ha comunicato la presenza di quattro casi Covid all’interno del gruppo squadra alla vigilia della partita contro l’Empoli.

IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario»