Veliz Milan: concorrenza agguerrita ai rossoneri dalla Serie A

Veliz, accostato anche al Milan sul mercato, ha stregato tutti. La concorrenza per l’attaccante argentino è tanta soprattutto dalla Serie A.

Dall’Argentina infatti fanno sapere che oltre i rossoneri sul giocatore ci sarebbero anche Napoli e Lazio. Il suo agente in questi giorni si trova proprio in Italia. Si potrebbe chiudere intorno ai 14 milioni, in caso si concretizzasse il trasferimento più oneroso della storia del Rosario Central.