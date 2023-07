Veliz Milan, occhi puntati sulla stellina del Rosario Central: il piano dei rossoneri per l’attaccante classe 2003

Il Milan non perde di vista Alejo Veliz, giovanissimo attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Rosario Central (11 gol in 22 presenze per lui nel campionato argentino 2023).

Il club rossonero lo tiene in considerazione per completare il reparto offensivo, a maggior ragione se Divock Origi dovesse lasciare Milano nel corso delle prossime settimane. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.