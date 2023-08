Vasquez Milan: manca questa cosa per l’ufficialità allo Sheffield Wednesday per il giovane portiere. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il portiere del Milan Devis Vasquez è già arrivato a Sheffield per iniziare la sua nuova avventura al Wednesday.

Prestito di un anno per il portiere: manca solamente il permesso di soggiorno per l’ufficialità del suo trasferimento in Inghilterra.