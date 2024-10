Vasquez Milan, che rimpianto per i rossoneri: la cifra di riscatto dell’Empoli è clamorosamente bassa

Vasquez Milan, la cifra di riscatto dell’Empoli è clamorosamente bassa. Cosa filtra sul futuro del portiere, le ultimissime notizie

Devis Vasquez, portiere attualmente in forza all’Empoli, è per distacco il miglior portiere per rendimento della Serie A. Grazie alle sue clamorose parate, infatti, i toscani stanno viaggiando nella parte alta della classifica

Riscattarlo dal Milan costerà al club azzurro appena 900mila euro più il 10% sulla futura vendita. Un affarone alla luce delle prestazioni sfoderate dal classe 1998. Bisogna ricordare che a portarlo in Italia fu Paolo Maldini a inizio gennaio 2023.