Vasquez, Italia nel destino: «Mi sono innamorato di questo paese»

Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan, parla così dell’Italia ricordando anche il Torneo di Viareggio in cui ha giocato. Le sue dichiarazioni a MilanTV.

TORNEO DI VIAREGGIO IN CUI HA PARTECIPATO – «Mi sono innamorato dell’Italia tant’è che ci sono torno dopo il torneo. Ho imparato l’italiano bene ho iniziato ad imparare l’italiano ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall’Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia ed eccoci qua.»