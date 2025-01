Varriale esalta il Milan: «A resuscitare la squadra di Conceicao è stata una Juve sempre più deludente»

Varriale via Twitter ha fatto i complimenti al Milan lanciando un attacco alla Juve dopo la semifinale di Supercoppa Italiana

VARRIALE – «Vittoria in rimonta per il Milan con una bella prova di carattere ma ancora convalescente. A resuscitare la squadra di Conceicao, attesa ora dal derby con l’Inter, ci ha pensato una Juventus sempre più deludente, con le discutibili scelte di Thiago Motta come la sostituzione di Vlahovic».