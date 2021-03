Var: tutti i limiti della moderna tecnologia che viene sempre meno utilizzata. Si va verso il ridimensionamento

«Var con il bavaglio. Uefa e Fifa in pressing per ridimensionarlo» – lo scrive l’edizione in prima pagina dedicata allo sport de Il Giornale in edicola questa mattina.

Il noto quotidiano mette in risalto tutte le problematiche di tale tecnologia, utilizzata sempre meno dai giudici di gara, alla luce dei fatta accaduti a Parma, Cagliari e Milano. Il Var va dunque verso il ridimensionamento, l’UEFA e FIFA d’accordo.