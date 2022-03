Van Gaal attacca la Fifa sulla decisione di far disputare il Mondiale in Qatar. Ecco le sue parole

Il ct dell’Olanda Louis Van Gaal ha espresso un giudizio molto duro sulla decisione di far disputare la prossima Coppa del Mondo in Qatar criticando aspramente la FIFA. Ecco le sue parole:

«È ridicolo che i Mondiali si svolgano in Qatar. La FIFA dice che vuole sviluppare il calcio in quel paese. Bene, ma sono solo ca***te, lo fa solo per i soldi e per i suoi interessi commerciali. Questa è l’unica cosa che conta per la FIFA».