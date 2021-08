Van Bommel, un pasticcio in stile Fonseca: rischia la sconfitta a tavolino

Van Bommel ha combinato un pasticcio in stile Fonseca sulla panchina del Wolfsburg. L’ex rossonero ha vinto per 3 a 1 contro il Munster

Van Bommel ha combinato un pasticcio in stile Fonseca sulla panchina del Wolfsburg. L’ex rossonero ha vinto per 3 a 1 contro il Munster in Coppa di Germania, commettendo però un errore nei cambi.

Nel corso dei tempi supplementari è stato effettuato il sesto cambio non consentito dal regolamento. A questo punto dovrebbe arrivare la sconfitta a tavolino e la conseguente eliminazione del Wolfsburg.