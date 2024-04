Van Bommel Milan, ipotesi a sorpresa per la panchina! Lo vuole Ibrahimovic: i DETTAGLI

Van Bommel Milan, ipotesi a sorpresa per la panchina! Lo vuole Ibrahimovic: tutti i DETTAGLI e le ultime NOVITÀ

Non solo Lopetegui, che comunque al momento resta il principale candidato a raccogliere l’eredità di Pioli. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’ultima idea in casa rossonera porta a Mark Van Bommel.

L’ex Milan, che attualmente allena l’Anversa, è un profilo seguito e molto apprezzato da Ibrahimovic. Lo svedese in particolare già nel 2011 da giocatore spinse per portarlo in rossonero.