Marco Van Basten è tornato a parlare di Milan e l’ha fatto esprimendo il suo disappunto per ciò che il Milan rappresenta oggi: le parole

Marco Van Basten non le manda mai a dire, soprattutto sul Milan. L’ex attaccante rossonero, indimenticato dal popolo milanista, ha espresso tutto il suo disappunto per tutto ciò che rappresentava il diavolo ieri, quello che vinceva coppe e dominava il mondo e quello di oggi, con un riferimento anche all’UEFA. Ecco, nel dettaglio, le sue dichiarazioni:

«Non seguo molto il calcio italiano, a dir la verità, ma posso dire che il Milan dei miei tempi ha dominato il mondo del calcio, mentre quello di oggi sta lottando per sopravvivere al campionato. Mi sembra una differenza non da poco. Credo che la UEFA dovrebbe cercare di fare in modo che i club si avvicinino gli uni agli altri, non che siano sempre più diversi come valore dei giocatori, come è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque anni. Le differenze stanno diventando troppo grandi, sarà sempre più difficile colmarle».