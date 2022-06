Valore rose Serie A: la classifica delle più ricche, il Milan...

Trasfertmarkt ha stilato la classifica con i valori delle squadre di Serie A: ecco quali sono le rose più ricche, il Milan..

Trasfertmarkt ha stilato la classifica con i valori delle squadre di Serie A.

Il podio ora mette in testa il Milan, con una rosa da 522,4 milioni. Al secondo posto i bianconeri (con 520,9 milioni) e al terzo i nerazzurri (con 514,7 milioni). Per i rossoneri, in poco meno di un anno l’impennata è stata clamorosa, passando dai 456 milioni di valore dello scorso luglio a oggi. Un paio di esempi su tutti: Tomori è passato da una valutazione di 28 milioni a 50, idem Tonali (da 27 a 50). Senza dimenticare l’exploit di Kalulu e soprattutto di Leao, valutato 25 milioni circa lo scorso anno e oggi salito fino a 70.