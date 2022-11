Valentini: «La lotta per la difesa dei diritti è importante, tuttavia…»

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato della difesa dei diritti umani durante i Mondiali in Qatar: le sue parole

A TMW Radio Antonello Valentini ha parlato così della difesa dei diritti umani durante il Mondiale in Qatar:

«Tutto serve a fare un passo avanti, anche le proteste e le dimostrazioni in Qatar. Tutto lascia una traccia, è un insieme che viene lanciato e spero possa andare avanti. Il calcio non può quando gli fa comodo dire che non ha un ruolo sociale e quando gli fa comodo in un altro senso che lo ha».