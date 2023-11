Vaciago: «Nel 2011-2012 il Milan era più forte della Juve ma il finale se lo ricordano tutti». Le parole del giornalista

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così in avvicinamento al derby d’Italia tra Juve e Inter, citando il precedente sulla lotta scudetto con il Milan.

Il suo commento: «Per battere l’Inter, insomma, la Juventus deve essere perfetta. Deve riuscire a segnare (e anche l’Inter ha una difesa notevole, quindi non un compito facile) e non deve commettere errori, che potrebbero essere fatali con gli attaccanti dell’Inter, finora molto più efficienti di quelli della Juventus. Ci può riuscire? Certamente sì, ma la squadra di Allegri ha un compito più difficili di quella di Inzaghi. Per gli amanti dei corsi e ricorsi storici, si può tornare indietro al campionato 2011-2012, quando il Milan era nettamente più forte della Juventus e il finale se lo ricordano tutti».