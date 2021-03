Un Milan diverso contro la Fiorentina, Pioli riscopre una qualità

Stefano Pioli è molto soddisfatto della prestazione del Milan contro la Fiorentina. I rossoneri lo hanno sorpreso

Stefano Pioli è molto soddisfatto della prestazione del Milan contro la Fiorentina. Non tanto sul piano del gioco (i rossoneri hanno mostrato prestazioni migliori ad inizio stagione), quanto piuttosto per la reazione caratteriale. Negli ultimi tempi la squadra non era stata in grado di reagire allo svantaggio a partita in corso.

Si vedano le sfide contro lo Spezia, Napoli e Manchester United per capire le lacune dei rossoneri in certi contesti di gioco. Contro la Fiorentina, dopo un doppio colpo da ko, il Milan ha saputo risollevarsi per ribaltare il match.

Senza fretta i rossoneri hanno cominciato a pressare e macinare gioco trovando tre punti importantissimi in chiave Champions.