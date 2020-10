Un leader per ruolo: Kjaer, Calhanoglu ed Ibrahimovic

Il Milan di Stefano Pioli ha trovato l’equilibrio tattico giusto: Kjaer, Calhanoglu e Ibrahimovic i leader del gruppo rossonero

Il Milan di Stefano Pioli ha trovato l’equilibrio tattico giusto, come testimonia la cifra zero alla voce gol al passivo. Simon Kjaer ha tenuto in piedi la difesa durante l’assenza di Alessio Romagnoli, contribuendo in maniera decisiva anche al passaggio del turno contro il Rio Ave.

Hakan Calhanoglu sta trascinando il Milan ormai da mesi e attualmente risulta come miglior marcatore stagionale dei rossoneri. In avanti Ibrahimovic ha dato una scossa in fase realizzativa ad una squadra che fino a qualche tempo fa faticava ad arrivare alla conclusione.