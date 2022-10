Un brutto Milan cade a Torino: la sconfitta è giusta

Un Milan molto brutto e in serata no cade meritatamente a Torino sponda granata: il 2-1 finale non ammette repliche

Serata da dimenticare per il Milan nella trasferta di Torino. I rossoneri cadono 2-1 in maniera netta e meritata. Dopo le due clamorose occasioni sprecate da Leao in avvio di match, l’uno-due firmato Djidji-Miranchuk spegne di fatto le velleità di rimonta rossonere.

Inutile il confuso assalto del secondo tempo che porta solamente al gol di Messias, peraltro probabilmente viziato da un fallo del brasiliano. Testa subito al Salisburgo.