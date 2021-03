Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Inter, nuovo positività nel gruppo squadra – Inter a seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. E’ emersa la positività di un componente del gruppo squadra.

Ore 13.00 – Juve, smentito incontro tra Pirlo e la dirigenza – Come appreso da Juventusnews24, non c’è stato nessun incontro societario e non è previsto alcun vertice di questa portata. La squadra vuole ripartire dopo la sconfitta col Benevento ma deve fare i conti con la pausa per le Nazionali: ben 12 bianconeri saranno in giro per l’Europa.

Ore 12.00 – Roma, dubbi sul futuro di Paulo Fonseca – I Friedkin iniziano ad avere dubbi sul futuro di Paulo Fonseca in giallorosso. Tiago Pinto pensa già ai possibili sostituti. LE ULTIME.

Ore 11.45 – Inter, braccio di ferro con la FIGC – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la FIGC si è mossa per trovare con l’Inter e l’ATS un compromesso in merito alla convocazione in Nazionale di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. I DETTAGLI

Ore 11.30 – Inter, 250 milioni in arrivo – Secondo Tuttosport, la trattativa fra l’Inter e il fondo d’investimento americano Fortress sarebbe in fase avanzata. Sul piatto un finanziamento da 250 milioni di euro. L’obiettivo del presidente nerazzurro Steven Zhang sarebbe quello di presentarsi in Italia ad Aprile con l’accordo già chiuso. Nel frattempo l’offerta di BC Partners per l’acquisto della società è stata congelata.

Ore 10.52 – Sampdoria, rinnovo Ranieri – La Sampdoria si porta a cinque punti dalla salvezza matematica: maturano i tempi per discutere il rinnovo di Claudio Ranieri. I dettagli.

Ore 10.23 – Juventus, rivoluzione in vista? – L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la lente d’ingrandimento su quei giocatori che in estate potrebbero essere messi in discussione alla Juve. In sei, si legge, non sarebbero sicuri della conferma in bianconero.

Ore 10.05 – Zaniolo pronto a tornare – Nicolò Zaniolo giovedì volerà a Innsbruck per un ultimo controllo dal professor Christian Fink, il medico che lo sta seguendo nella sua riabilitazione. Se la visita dovesse dare esito positivo, come riferisce Corriere dello Sport, Zaniolo il 10 aprile tornerà a disputare una partita scendendo in campo con la Primavera.

Ore 9.30 – Pirlo a rischio? – Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento Andrea Pirlo non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, invece, afferma come la società aveva messo in conto a inizio anno le difficoltà possibili alla prima stagione da tecnico, ma ora inizierebbe il momento degli esami anche per chi, come Pirlo, sembrava avere un futuro in bianconero.

Ore 9.10 – Nazionale, si parte – La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista della gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ecco i prossimi impegni.

Ore 9.00 – Il punto sulla Serie A – Il Milan accorcia in vetta, Atalanta e Lazio tengono il passo. La Juve crolla contro il Benevento, e il Napoli schianta la Roma nel posticipo. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 8.50 – Lazio, rinnovo Inzaghi – Nel corso della sosta potrebbe esserci un incontro fra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi per discutere del rinnovo di contratto.

Ore 08.20 – I complimenti di ADL – Il silenzio stampa del Napoli è stato rotto, se così si può dire, dal presidente Aurelio De Laurentiis in piena notte con un tweet di complimenti alla squadra dopo la vittoria sulla Roma.

Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 22, 2021

Ore 08.10 – Diritti TV – È prevista per domani una nuova assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/2024. Il punto della situazione