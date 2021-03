Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Spezia, altro positivo al Covid-19: è Estevez – Attraverso una nota ufficiale, lo Spezia ha comunicato la positività al Coronavirus di Estevez: «Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo».

Ore 12.45 – Napoli, rinnovo Insigne: estate bollente, c’è distanza tra le parti – Il contratto di Lorenzo Insigne scade nel 2022, ma al momento le parti sembrano distanti sulle cifre del rinnovo. La notizia

Ore 12.05 – Roma, punizioni Pellegrini: il dato che preoccupa Fonseca – La Roma ha un problema. Lo segnala Il Tempo in un articolo che raccoglie i dati sulle punizioni calciate da Lorenzo Pellegrini. Il dato

Ore 11.40 – Juventus, 40 milioni per un terzino – La Juventus a caccia di un terzino sinistro. La dirigenza bianconera si sta guardando intorno e non esclude la possibilità di cedere Alex Sandro, acquistato nel 2015 per 26 milioni di euro. Ecco chi può sostituirlo. La Juventus a caccia di un terzino sinistro. La dirigenza bianconera si sta guardando intorno e non esclude la possibilità di cedere, acquistato nel 2015 per 26 milioni di euro.

Ore 11.12 – Spezia in ansia – M’Bala Nzola è in forte dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari: contrattura al polpaccio per l’attaccante: la sua presenza in campo è in forte dubbio.

Ore 10.59 – La Procura indaga su Theo – La Procura della Figc ha aperto un fascicolo sul post denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua, pubblicato da Theo Hernandez al termine di Milan-Napoli. A riferirlo è ANSA. Il post era stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione. Il terzino francese denigrava il direttore di gara per il mancato rigore concesso nei minuti finali della gara per il suo contatto con Bakayoko.

Ore 10.35 – Fiorentina, il futuro di Ribery – La situazione contrattuale di Franck Ribery continua ad essere un tema scottante in casa Fiorentina. Le tre possibili soluzioni

Ore 10.05 – Caso diritti TV – L’assemblea della Lega Serie A ha prodotto un nuovo nulla di fatto per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/24. Si sono vissuti anche momenti di tensione.

Ore 9.46 – Lazio, Immobile riposa – Ciro Immobile resterà a riposo per Bayern Monaco Lazio. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per recuperare.

Ore 9.33 – Inter, Marotta e Ausilio ancora positivi – Come riferito da Corriere dello Sport, tre dei cinque dirigenti dell’Inter che erano risultati positivi al coronavirus lo scorso 25 febbraio si sono negativizzati. Si tratta dell’amministratore delegato Alessandro Antonello, del legale del Club Angelo Capellini e membro dello staff. Restano positivi sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio.

Ore 9.02 – Napoli, torna Sarri – Il sogno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione è il ritorno di Maurizio Sarri. La situazione.

Ore 8.33 – Sta nascendo la nuova Juventus – Ecco i tre acquisti chiesti dal tecnico Andrea Pirlo alla dirigenza della Juventus. I dettagli

Ore 8.02 – Lazio, caso tamponi – Secondo quanto riferito da il Messaggero, il Procuratore Federale della Figc Giuseppe Chinè chiederà almeno sei punti di penalizzazione per la Lazio nell’ambito del processo sul caso tamponi. La prima udienza si sarebbe dovuta tenere ieri in mattinata ma il Giudice Sportivo Mastrocola ha accolto la richiesta di rinvio. L’appuntamento quindi è per venerdì 26 marzo, alle ore 11, al Tribunale Federale.