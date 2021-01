Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata odierna

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Juventus, ecco Rovella – Il centrocampista del Genoa ha sostenuto le visite mediche con il club bianconero. Gli aggiornamenti

Ore 12.30 – Juventus, ansia per gli infortunati – Federico Chiesa e Paulo Dybala hanno sostenuto gli accertamenti medici l’indomani della sfida contro il Sassuolo.

Ore 11:53 – Juventus, il piano per Scamacca – La Juventus è in forte pressing sul Sassuolo per l’acquisto di Gianluca Scamacca, lo rivela Tuttopsort segnalando anche alcuni dettagli del possibile affare. Innanzitutto il Genoa ha già dato il suo assenso a rescindere anticipatamente il prestito del giocatore. Allo stesso tempo i bianconeri stanno provando ad impostare l’operazione sulla base di un lungo prestito oneroso con diritto di riscatto così da spalmare la spesa su più bilanci.

Ore 11:21 – UFFICIALE, Torregrossa alla Samp – Ernesto Torregrossa è un nuovo calciatore della Sampdoria. L’ufficialità, in attesa del comunicato da parte del club doriano, è arrivata sul sito della Lega Serie A. L’attaccante si trasferisce alla Sampdoria a titolo temporaneo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Ore 10:52 – Tampone per Osimhen – E’ in programma per oggi un nuovo tampone per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli era risultato positivo lo scorso 1 gennaio al suo rientro dalla Nigeria. Se il tampone darà esito negativo, il giocatore tornerà regolarmente ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo di Gattuso è sempre quello di averlo a disposizione per la finale di Supercoppa del 20 gennai

Ore 9:54 – Paratici prova il colpaccio – Secondo quanto ricostruito da Corriere della Sera, Fabio Paratici ha in agenda un incontro con Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Arkadiusz Milik. L’obiettivo della Juventus è ottenere il giocatore a parametro zero al termine della stagione. Il Napoli, invece, spinge per massimizzare la cessione del giocatore incassando almeno 18 milioni di euro. Motivo per cui sono state respinte le offerte di Marsiglia e Atletico Madrid, squadre che con i bonus sarebbero arrivate non oltre i 10 milioni.

Ore 9:11 – Conte non è preoccupato – Sono meno gravi del previsto gli infortuni occorsi ad Arturo Vidal e Matteo Darmian nel corso di Roma-Inter. A segnalarlo è Gazzetta dello Sport. Il cileno è uscito dal campo per una contusione che non dovrebbe costringerlo a un lungo stop mentre per Darmian sono state escluse lesioni all’anca dopo la visita a Villa Stuart. Entrambi, quindi, potrebbero saltare la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina per poi essere regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domenica contro la Juventus

Ore 8:44 – Torregrossa alla Samp – Ernesto Torregrossa ha siglato il contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2025: oggi attesa l’ufficialità, scelto il numero di maglia

Ore 8:33 – Milan, fatta per Meité – Secondo quanto riferito da Repubblica, il Milan sta per chiudere l’acquisto di Soualiho Meité dal Torino.Operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto

fissato a 10.

Ore 8:02- Papu Gomez, la resa dei conti – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, questa settimana si terrà un incontro decisivo per il futuro del Papu Gomez. Alla riunione parteciperanno il presidente Percassi, il tecnico Gian Piero Gasperini e il giocatore rappresentato dall’agente Giuseppe Riso. Nell’incontro verrà stabilito la linea da seguire da qui in avanti e la cifra necessaria per l’acquisto del giocatore in caso di cessione da parte dell’Atalanta.