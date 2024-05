Rinnovo Maignan Milan, trattativa BLOCCATA: cosa sta succedendo e i possibili scenari

Rinnovo Maignan Milan, trattativa per il prolungamento al momento BLOCCATA: cosa sta succedendo e i possibili scenari

Non arrivano aggiornamenti significativi per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan va in scadenza il 30 giugno del 2026.

Proprio per questo motivo, precisa questa mattina la Gazzetta dello Sport, se una grande d’Europa si facesse avanti con un buon carico di milioni il club rossonero certamente ascolterebbe eventuali proposte.