Ultime Notizie Serie A: furia De Laurentiis, Gosens si racconta – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.55 – Infortunio Ospina: il comunicato del Napoli – «In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro».

Ore 13.45 – Milan, Ibrahimovic e le scommesse: violato il codice etico della FIFA – Ancora guari per Zlatan Ibrahimovic dopo la vicenda del pranzo al ristorante in piena zona rossa. Il quotidiano svedese Aftonbladet svela come il centravanti del Milan abbia violato il codice etico della FIFA e della UEFA. I dettagli

Ore 12.30 – Roma, ancora problemi per Fonseca – Come riportato da Sky Sport, esito negativo per Spinazzola dagli ultimi esami e lavoro a parte. Quasi certa la sua assenza contro l’Ajax. Assenti certi, invece, Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla.

Ore 11.30 – Caso tamponi, chiesta una pena più grave per Lotito – Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura guidata da Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l‘aggravamento delle sanzioni contro il presidente. A giorni verrà fissata l’udienza. La prossima settimana, inoltre, verrà prelevato il DNA a Immobile, Leiva e Strakosha.

Ore 11.05 – Atalanta, Gosens rivela: «Per Gasperini ero invisibile, con il lavoro l’ho conquistato» – A Gameplan, l’esterno dell’Atalanta ha parlato dei problemi avuti nel suo primo anno in nerazzurro: «Il mio primo anno a Bergamo è stato pieno di delusioni e insicurezza. Ero arrivato in un nuovo paese, non parlavo la lingua e non c’era nessuno ad aiutarmi. Per la squadra non ero importante, l’allenatore non aveva fiducia in me». Le parole

Ore 10.40 – Napoli, Zielinski tiene in ansia Gattuso in vista dell’Inter – Piotr Zielinski è alle prese con alcuni fasti muscolari. Il Napoli è col fiato sospeso in vista del big match contro l’Inter. La notizia

Ore 10.20 – Tensione in Lega, De Laurentiis una furia: «Non faccio iniziare il campionato, denuncio tutti» – Nell’ultima Assemblea di Lega ci sarebbe stata ancora una volta tensione, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che avrebbe minacciato di non far cominciare il prossimo campionato. La notizia

Ore 9.50 – Bologna, Soriano: «Mihajlovic mi conosce come nessuno. Per l’Europeo non mollo» – Il centrocampista del Bologna ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo rapporto con Mihajlovic e degli obiettivi per il futuro: Lui mi conosce come nessuno, è l’allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria». Le parole

Ore 9.15 – Inter, Conte e il turnover limitato: in nove oltre i 2mila minuti in campo – L’Inter vola in campionato anche senza turnover: sono ben nove i calciatori nerazzurri oltre la soglia dei 2mila minuti giocati. La notizia

Ore 8.40 – L’Atalanta fa quadrato intorno a Gasperini: il silenzio sul caso antidoping – La linea dei Percassi resta zero polemiche e basso profilo, così a protestare è tutta Bergamo, non l’Atalanta. E il deputato-ultrà Belotti ha portato in Parlamento la richiesta di squalifica dell’antidoping per Gasperini. L’approfondimento

Ore 8.20 – Benvenuta Var centralizzata, ma forse non è questo il problema – La Lega Serie A apre le sue porte alla sala VAR centralizzata che coordinerà ed esaminerà tutte le partite di campionato. L’editoriale