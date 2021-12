Ultime Notizie Serie A: caos Udinese Salernitana, Immobile positivo al Covid

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.30 – Insigne positivo al Covid? Nota del Napoli: «Si attende il risultato del tampone molecolare» – Il Napoli attraverso una nota ufficiale prova a fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. La notizia

Ore 13.40 – Salernitana, Abete: «Niente proroga oltre il 31 dicembre. Nessuna delibera dal Consiglio Figc» – Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, ha parlato al termine del Consiglio Federale odierno. La notizia

Ore 12.20 – Inter, pronto il rinnovo della dirigenza: ecco quando ci saranno le firme – L’Inter lavora ai rinnovi non solo dei calciatori. A breve prevista la firma di Ausilio, Marotta e Antonello. La notizia

Ore 11.10 – Napoli, Osimhen si allena con la maschera protettiva – Victor Osimhen si allena con la maschera protettiva dopo il pauroso scontro con Milan Skriniar nell’ultimo Inter-Napoli. La notizia

Ore 10.05 – Sampdoria, giovedì la nomina del nuovo presidente: i nomi in lizza – Nella giornata di giovedì si terra il CdA della Sampdoria dove verrà eletto anche il nuovo presidente del club. La notizia

Ore 9.15 – UFFICIALE Il Covid ferma la Salernitana: rinviata la partita con l’Udinese – A causa dell’emergenza Covid, la Salernitana non partirà per il Friuli. Rinviata così la partita contro l’Udinese. La notizia

Ore 8.40 – Lazio, Immobile positivo al Covid: out col Venezia e 2021 terminato – L’attaccante della Lazio Immobile è risultato positivo al Covid-19. Niente Venezia per lui e 2021 terminato in anticipo. La notizia

Ore 8.20 – Cagliari e gli uruguaiani, pensavo fosse amore invece era un calesse – La situazione drammatica in casa Cagliari pone sul banco degli imputati soprattutto gli uruguaiani, storicamente molto affini alla maglia rossoblù. L’editoriale