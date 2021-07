UFFICIALE: Milan Primavera, un giovane va in prestito in Lega Pro

Il Milan cede un giovane terzino, l’anno scorso nella squadra Primavera. Il giocatore farà esperienza in Lega Pro

Il Milan cede in prestito il giovane ex Primavera Riccardo Oddi. Il terzino classe ’01 andrà per la prossima stagione in Lega Pro, dove giocherà e farà esperienza con la maglia del Trento.

Nei giorni scorsi il ragazzo aveva ufficializzato il suo addio attraverso il suo profilo Instagram. La società del Trentino ha diramato il seguente comunicato:

«A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Federico Simonti e Riccardo Oddi.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Federico Simonti e Riccardo Oddi e augura loro le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu.»