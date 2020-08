Ufficiale, Marco Brescianini in prestito alla Virtus Entella: il comunicato

Ore dopo la nostra esclusiva, è arrivato il comunicato ufficiale del Milan: Marco Brescianini in prestito alla Virtus Entella

Ufficiale, Marco Brescianini è un nuovo giocatore della Virtus Entella: il centrocampista ex Primavera si farà le ossa in Liguria come anticipato in esclusiva dal ds del club ligure ai microfoni di Milan News 24.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini alla Virtus Entella”. Questo il comunicato apparso sul sito del club rossonero.