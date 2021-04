Uefa, attacco frontale alla Superlega: banditi sin da subito i club fondatori

La Uefa prepara un attacco immediato e frontale ai club fondatori della Super League: tutti banditi dalle altre competizioni

L’Uefa sta ricevendo consulenza legale per bandire i club di Super League immediatamente. Si esplora la possibilità di escluderle dalle coppe in corso e di squalificare i giocatori per gli Europei. Un vero e proprio attacco frontale per i 12 club che ieri sera hanno fondato la nuova competizione continentale che, a questo punto, dovrebbe cominciare già nei prossimi mesi. Arrivano, in questo senso, altre parole di Aleksander Ceferin – presidente della UEFA – dopo il comitato esecutivo che si è riunito oggi.

«Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. E’ ancora presto, l’annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. I giocatori che parteciperanno e giocheranno con le squadre nella Superlega non potranno giocare né ai Mondiali né agli Europei né in nessuna partita delle nazionali».