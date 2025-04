Udinese Milan, Sala esalta i rossoneri! C’entra il cambio di modulo, questo giocatore ne ha beneficiato

Udinese Milan, Sala, ex difensore dei rossoneri, ha elogiato la prova della squadra di Sergio Conceicao: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Luigi Sala, ex Milan, ha parlato così della vittoria dei rossoneri contro l’Udinese col passaggio al 3-4-3:

PAROLE – «Ha giocatori le cui caratteristiche si adattano bene a quel modulo. L’idea sfruttata per mettere in difficoltà l’Udinese va riproposta pure nelle prossime gare. Può essere la strada giusta da seguire per fare un grande finale di stagione. Theo Hernandez? Il francese con le spalle coperte può rendere al meglio, dedicandosi soprattutto alla fase offensiva in cui eccelle come si è visto venerdì sera. Theo dalla metà campo in su diventa devastante. Inoltre giocando a tre tutta la squadra mi è sembrata più solida e compatta».