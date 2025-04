Condividi via email

Udinese Milan, Marchegiani elogia un giocatore in particolare: lui il migliore in campo? Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così di Udinese-Milan:

PAROLE – «E’ evidente che degli errori sono stati fatti, sin dall’inizio. Il Milan con questa squadra non può essere nono, hai sbagliato più di qualcosa. Credo che ad oggi, il derby di Coppa italia sia l’unico obiettivo concreto rimasto. Ho ascoltato ciò che aveva detto Sergio (Conceiçao) dopo la partita di Udine. La mossa di mettere Pavlovic nella difesa a tre è stata azzeccata, ha messo il serbo nelle condizioni di fare bene, e lo ha fatto. Ma come lo stesso Fofana in mezzo. Il Milan ha saputo funzionare molto tatticamente».