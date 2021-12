Udinese Milan, domani il 93esimo scontro tra le due squadre: i precedenti

Ecco tutti i precedenti del match tra Udinese e Milan. Domani sarà il 93esimo incontro tra le due formazioni in Serie A

Udinese e Milan si sfidano nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco i precedenti del match.

Sono 92 i precedenti in Serie A tra Udinese e Milan: 41 vittorie rossonere, 34 pareggi e 17 successi bianconeri. Più equilibrato il conto nei match giocati in Friuli, dove il Milan conduce per 16 vittorie a 12 (18 le partite terminate in parità). Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in A è lo 0-0, che però non si verifica dal maggio 2011.