Udinese Milan, Condò scomoda il paragone che fa impazzire i tifosi: l’ha detto veramente sulla squadra di Allegri

Udinese Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha scomodato il paragone con il Napoli dello scorso anno: le sue dichiarazioni

Al termine della convincente vittoria per 3-0 del Milan sull’Udinese, gli studi di Sky Sport 24 sono stati il palcoscenico di un’analisi profonda e ricca di spunti. Tra i commentatori, la voce di Paolo Condò ha risuonato con un paragone che ha fatto sognare i tifosi rossoneri: quello tra l’attuale Milan e il Napoli che, nella scorsa stagione, ha dominato la Serie A conquistando lo scudetto. Un’analisi che non è passata inosservata, e che merita un’attenta rielaborazione per cogliere tutti i dettagli e le sfumature di un possibile trionfo.

La vittoria contro l’Udinese, firmata dalla doppietta di Christian Pulisic e dal gol di Youssouf Fofana, ha dimostrato ancora una volta la forza e la coesione di una squadra che, dopo un inizio di stagione non privo di difficoltà, sta ritrovando la sua identità vincente. La gestione di mister Massimiliano Allegri sembra aver trovato la chiave giusta, combinando l’esperienza dei senatori con l’entusiasmo dei nuovi acquisti. Il lavoro del direttore sportivo Tare si è rivelato decisivo, specialmente nelle fasi finali del mercato estivo.

Proprio su questo punto si è concentrato il commento di Condò, che ha riportato in auge il ricordo del Napoli della stagione 2024/2025. “Sta diventando impressionante il possibile paragone con il Napoli dell’anno scorso,” ha dichiarato Condò, sottolineando le similitudini tra le due squadre. Entrambe hanno affrontato una stagione senza gli impegni delle coppe europee, focalizzandosi interamente sul campionato. Entrambe hanno subito una sconfitta iniziale che ha agito da catalizzatore per un’ultima fase di mercato a dir poco scoppiettante. Il Napoli, dopo il passo falso, ha inanellato una serie di vittorie consecutive che l’hanno lanciato verso il titolo. Il Milan, dopo la sconfitta, è già a tre successi di fila.

Il calciomercato del Milan, guidato sapientemente da Tare, ha portato a Milano due colpi di spessore: l’arrivo di Adrien Rabiot e del fortissimo Christopher Nkunku, entrambi acquistati negli ultimi giorni disponibili. “Rabiot e Nkunku arrivano negli ultimi giorni,” ha evidenziato Condò. Due innesti che hanno cambiato il volto del centrocampo e dell’attacco, aggiungendo qualità, esperienza e profondità alla rosa. L’impatto di questi giocatori si è visto subito, con prestazioni decisive che hanno contribuito a ribaltare l’inerzia negativa iniziale.

Il momento cruciale per il Milan, secondo Condò, è imminente. “E adesso c’è subito il Napoli…”, una frase che sa di predizione e che mette in risalto l’importanza del prossimo scontro diretto. Un match che non è solo una sfida per la classifica, ma una vera e propria prova di forza. Se il Milan di Allegri riuscirà a superare anche questo ostacolo, il paragone con la cavalcata trionfale del Napoli non sarà più solo una suggestione, ma una realtà concreta. E i sogni di scudetto per i tifosi rossoneri potrebbero diventare più vividi che mai.