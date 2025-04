Udinese Milan, Conceicao ha deciso! Giocano loro, schieramento super offensivo

Condividi via email

Udinese Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve: dal primo minuto agirà la coppia Jovic-Abrahm con Leao e Pulisic sugli esterni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha sciolto le riserve per quanto riguarda la formazione che dovrà scendere in campo dal primo minuto domani sera contro l’Udinese.

Dal primo minuto agirà la coppia formata da Abraham e Jovic, entrambi in gol sabato scorso contro la Fiorentina, con Leao e Pulisic sugli esterni per quello che sarà uno schieramento iper-offensivo.