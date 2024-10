Udinese Lecce, bianconeri SECONDI in classifica: 1-0 il risultato FINALE! Decisiva una punizione perfetta

L’Udinese sconfigge il Lecce in casa per 1-0 e vola secondo in classifica a meno tre punti dal Napoli di Antonio Conte, a 16 punti in testa alla Serie A.

Bianconeri adesso a 13 punti e a più 2 sul Milan. Nella vittoria contro i pugliesi decisiva una punizione magistrale di Zemura che con un perfetto mancino a giro ha infilato la palla all’incrocio dei pali.